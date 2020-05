Le monde de la lutte est en deuil aujourd’hui suite au rappel à Dieu du père de Modou Lô Gora Lô. Et dans son live instagram, Balla Gaye a entamé en présentant ses condoléances au Rock des Parcelles Assainies, en l’encourageant et prie aussi pour le repos de son âme. Un geste à magnifier de la part du fils de Double Less.

Lutte TV

L’article Vidéo – Les condoléances de Balla Gaye 2 à Modou Lô suite au rappel à Dieu de son père est apparu en premier sur Snap221.info.