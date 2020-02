Prêté par le FC Barcelone, le latéral droit sénégalais a fait ses débuts ce dimanche avec l’OGC Nice contre Lyon.

Entrée à la 75e minute, Wague n’a pas eu le temps de faire de l’adaptation car a dû faire face à un gros calibre du championnat de France avec Lyon. Toutes les deux équipes réduites à 10 et Nice menant 2-1, les Lyonnais ont poussé sur la fin de match et ont mis à rude épreuve le côté de Moussa Wague qui a paru plus à l’aise sur les phases offensives que défensives.

Une victoire au final qui fait bon au moral de Nice et de Wague qui pourra adapter son intégration sur le base de ce premier match test.

wiwsport.com