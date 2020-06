Aziz Ndiaye est un proche de la famille Seydi El Hadj Malick Sy dont il est disciple. Rappelé à Dieu ce jeudi dernier à Dakar, le défunt porte parole du Khalife est inhumé le même jour à Tivaouane. Et Aziz Ndiaye est largement revenu sur leurs relations et le considérait comme son papa qui a beaucoup fait pour lui et son père, Allé Ndiaye.

Lutte TV

