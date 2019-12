Hier après-midi, les amateurs de lutte qui n’ont même pas encore fini de savourer le montage du combat royal Modou Lô vs Ama, ont appris une mauvaise nouvelle. Et c’est l’arrestation du promoteur de ce choc Luc Nicolaï par la Gendarmerie de Thiès qui exécutait le mandat d’arrêt lancé par le procureur de Mbour. Une affaire qui risquerait d’hypothéquer le combat royal qui était tant attendu par les amateurs. Et pour sauver cette affiche, les journalistes de Sunu Lamb demandent la clémence de la justice et l’intervention du Président de la République pour sauver notre sport national.

Faites défiler vers le bas pour le prochain article