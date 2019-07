Lamine Diatta célébrait hier son 44e anniversaire ! L’ancien défenseur international sénégalais, qui a notamment disputé la CAN et le Mondial 2002 est devenu le Manager général de l’Equipe nationale, ce qui le rend naturellement très proche des joueurs. Ces derniers lui ont fait une petite surprise en l’aspergeant d’eau le jour de son anniversaire, faute de disposer de farine et d’oeufs dans le terrain d’entraînement…

GALSEN221TV