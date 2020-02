Lac 2 était l’invité d’une émission de Iradio animée par Malick Thiandoum. Et le Diato de Walo s’est confié en disant que sa femme ne vient que les week-end. Pour son prochain adversaire, il se dit prêt à affronter Tapha Tine, Eumeu Sène ou un autre. Toutefois, il annonce que son principal objectif est de prendre le titre de Roi des arènes actuellement détenu par Modou Lô. Et pour les espoirs, il dit qu’il les écarte et ne donne la chance à aucun jeune comme Reug Reug et autres et les conseille d’aller travailler.

