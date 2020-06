Ouza 2 faisait des anciens pensionnaires de l’écurie Fass et était un coéquipier de Lac Rose, Gris Bordeaux… Ainsi, Lac Rose fait face à d’énormes difficultés et peine même à avoir un adversaire et cumule les saisons blanches. Selon lui, Lac Rose devait normalement atteindre le sommet de l’arène mais, Dieu en a décidé ainsi et promet qu’il sera un futur car il a le mérite.

