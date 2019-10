Khalifa Sall est un homme libre. Emprisonné dans le cadre de la gestion de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, il va enfin quitter Rebeuss sur décret de Macky Sall.

En effet, le président la république, vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 47, décrète une remise totale des peines principales au condamné définitif, Khalifa Ababacar Sall.

Condamné à 5 ans d’emprisonnement et à une amende de 5 millions FCFA pour faux et usage de faux en écriture de commerce, faux et usage de faux dans des documents administratifs et escroquerie portant sur des deniers publics, l’ancien maire de Dakar recouvre totalement la liberté.

Mbaye Touré et Yaya Bodian sont également libérés par décret. Le ministre de la Justice va s’activer afin d’exécuter cette décision prise par le président Macky Sall