La célèbre artiste Franco-malienne, Aya Nakamura n’a pas hésité à dévoiler son ressenti lors de son interview dans la fameuse émission d’Anne-Élisabeth Lemoine sur France 5.

On ne s’attendait pas que l’interprète de Djadja revienne à nouveau dans cette émission. Dans les colonnes de Society cette semaine, la chanteuse s’exprime sur sa carrière fulgurante lancée grâce à son tube Djadja et évoque son passage dans «C à Vous» le 23 mai dernier. Un très mauvais souvenir pour l’artiste. «Je voulais me barrer, mais d’une force. C’était horrible» confie Aya Nakamura.