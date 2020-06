Le coach et manager des lutteurs de Lansar, Max Mbargane n’a jamais peur de dire ses vérités à ses poulains. Selon lui, l’écurie qu’il dirige est un et indivisible sans tête de file pour éviter toute discorde entre les pensionnaires. Concernant leurs avenirs, il soutient que chacun d’eux a son avenir devant lui et précise aussi que Tidiane Faye, Nécko Rell sont des monuments. Concernant Mama Lamine qui suit son chemin de champion, il lui conseille de suivre son chemin au lieu de se ranger tout le temps derrière Siteu. Et pour ce dernier qui affrontera Papa Sow, il promet que son poulain remportera la victoire car le parcellois ne peut le stopper.

Lutte TV

L’article Vidéo – Les vérités crues de Max Mbargane : «Papa Sow ne peut pas nous arrêter, Siteu yabouniou sakh, Mama Lamine dafa warra gueum boppam» est apparu en premier sur Snap221.info.