GALSEN221 – Makhtar Cissé a fait son entrée dans le Gouvernement en se voyant porter à la tête du ministère en charge du pétrole. Connu pour être un homme droit et un travailleur, l’ancien boss de la douane et Dg de la Senelec, il a lâché ses vérités au sujet de sa nomination et le fait qu’ils sont à leurs postes respectifs pour servir les intérêts des sénégalais.

