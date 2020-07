Seydina Thioune, l’un des plus jeunes fils de feu Cheikh Béthio Thioune, a lancé un « appel à la responsabilité » un peu plus d’un an après le décès du guide des Thiantacounes. Thioune-fils n’a pas manqué de préciser que « la position du Cheikh a toujours été de pérenniser l’oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba ». Le jeune frère de Serigne Saliou Thioune affirme que chacun doit « prendre conscience de son rôle ». « Il faut que chacun prenne conscience de son rôle dans la famille et refuse d’aller à contre-courant des enseignement de Cheikh Béthio Thioune », souligne-t-il. Son sentiment c’est que des idées à contre-courant ne devraient pas être lancées par les talibés à qui il demande d’éviter certaines erreurs.

