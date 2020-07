Malgré les incertitudes qui planent sur cette affiche, le camp de Balla Gaye 2 reste toujours confiant et croit dur que Balla Gaye 2 peut bel et bien battre Boy Niang 2. Selon Less, le Lion de Guédiawaye n’a rien à perdre ni à éviter car il est plus fort que le fils de De Gaulle. Concernant le cachet réclamé par le Thiapathioly, il juge raisonnable car selon lui, il faut beaucoup d’argent pour pouvoir ficeler ce duel de rêve.

Lutte TV

