C’est une marée humaine qui a fait le déplacement venant de tous les environs du Sénégal, pour assister aux dernières heures sur terre du guide « Baaye Faal », Chérif Abdourahmane Fall TILALA décédé hier dans un accident à hauteur de Thiès en partance pour Porokhane.

Plusieurs autorités ont tenu un discours poignant à l’endroit du Chérif qui a toujours été, selon certains témoignages, au service de son peuple et particulièrement de ses Talibés. « Il aimait beaucoup ses fidèles. Il les a toujours guidés vers le droit chemin. Il n’acceptait pas que les enfants qui étaient autour de lui versent dans la déviance », témoigne une fidèle en fondant en larmes. Chérif Abdourahmane Fall Tilala n’était pas seulement un guide exemplaire pour les Baaye Fall, mais aussi, il rassemblait toutes les communautés particulièrement celle des maures avec le « mouvement national des maures du Sénégal ». D’ailleurs, « une association d’une grande représentativité de maures a été mis en place et Chérif suivait à la lettre, la marche des activités des mouvements ou associations pour une meilleure entente de la communauté », rapporte un membre.

C’est aussi le cas de certains voisins, à l’image de Abdoulaye Ndour, ancien DAGE et connaissant bien « le bienfaiteur » qui aimait sans réserve Cheikh Ahmadou Bamba et son serviteur Cheikh Ibrahima Fall.

Les fidèles se sont par la suite, dirigés vers la ville sainte de Touba où leur guide, conseiller et référence va reposer éternellement.