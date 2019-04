Vidéo: Leyti Fall s’en prend à certaines séries télévisées: « Gni fonanté, di saga »

Le buzz est une technique marketing consistant à susciter du bouche à oreille autour d’un événement, d’un produit ou d’une offre commerciale et, ce faisant, des retombées dans les médias.

Le buzz fonctionne selon un principe : c’est le consommateur potentiel qui devient lui-même le média ; le média devient l’objet de la communication et non son moyen.

