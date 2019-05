Vidéo – l’hommage de Kouthia à Mohamed Abdallah Thiam après le million de vues de “Sopé Nabi”

GALSEN221 – Malick Diabou Seck était de passage sur le plateau de Kouthia alias El Hadji Abou Bilal en ce mois béni de Ramadan. Rendant un vibrant hommage à Mohamed Abdallah Thiam, qui n’est autre que le président de la Fondation Keur Rassoul et l’auteur “570 Poèmes” en hommage au Prophète (PSL), l’humoriste a mis l’accent sur ses oeuvres et fait la promotion du clip “Sopé Nabi” de Malick Diabou Seck et Moustapha Rassoul qui a atteint le million de vues à peine une semaine après sa mise en ligne sur la toile. Pour rappel, les deux chanteurs religieux rendent hommage au Prophète (PSL) et à Mohamed Abdallah Thiam.

