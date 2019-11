Le célèbre homosexuel Babacar Ndiaye n’oubliera pas de sitôt sa participation à l’émission « La France a un incroyable talent », édition 2019.

En effet, il s’est présenté au fameux concours pour faire valoir ses talents de chanteur. Confiant et sûr de lui, il a essayé d’interpréter la chanson de Whitney Houston: I will Always love you.

Mal lui en a pris, voix à peine audible, sonorités mal menées, sa prestation était juste catastrophique.

Au grand dam des jurys qui ont appuyé sur le bouton rouge dès qu’il a commencé à chanter. Le tout sous les moqueries d’un public ahuri.