“Li gay wakh gueumoko”. Ce bout de phrase n’a pas été du goût de Abdou Mbow. Invité par la journalIste Maimouna Faye sur la 7TV, le député a pété les plombs à la fin de l’émission en répondant sèchement à la journaliste.

Je ne te permets pas…

Abdou Mbow a voulu être direct avec Maimouna. La réplique ne s’est pas faite attendre après les premiers mots envoyés dans sa figure. ‘Je ne te permets pas de me juger et de me caricaturer . Ce que je crois et ce que je ne crois pas cela me concerne.” a t-il dit avant de ranger ses documents sur le plateau de la 7TV