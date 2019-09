Sadio Mané critiqué sur les réseaux sociaux! L’action de l’international sénégalais où il a hésité à faire la passe à son coéquipier, Salah, est vite devenue virale après la rencontre.

Contre attaque des fans de Salah

Les supporters de Liverpool et de Mohamed Salah en colère contre Sadio Mané. L’action d’hier de ce dernier, qui a hésité à faire la passe au Ballon d’Or africain 2018, n’a pas plu aux fans de l’Egyptien. Ils ont, à leur tour, accusé l’attaquant international sénégalais d’être égoïste. « Sadio Mane est égoïste. Un but perdu à cause de la haine de Mané contre Mohamed Salah », a posté ce supporter sur Twitter. Pour lui, l’ancien joueur de Génération Foot fait preuve d’égoïsme et de haine envers Mo Salah. Il a gaspillé un but pour Salah contre Naples. Un autre d’ajouter : « Sadio Mané révèle son vrai visage et manifeste sa haine envers Mohamed Salah. Il a refusé de faire la passe et a manqué un but contre Naples. Comme tu es égoïste, Sadio ».

Mané et Salah égoïstes

La rivalité Sadio Mané/Mohamed Salah est depuis quelques mois évoquée par les spécialistes. Il y a quelques jours contre Burnley, le sénégalais, agacé par l’égoïsme de l’égyptien, avait « explosé » de colère. Il était très remonté contre Mo Salah qui, une fois de plus, avait refusé de lui faire la passe devant la cage adverse. Et naturellement, l’international sénégalais a pété les plombs au moment de céder sa place.