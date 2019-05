Vidéo- Liverpool vs Barcelone (4-0): La réaction de Klopp après la qualification en finale

Pour la deuxième année consécutive, après Rome l’an dernier, le FC Barcelone a subi une remontada. Liverpool se qualifie aussi cette saison en finale de Ligue des champions après sa belle victoire face aux barcelonais (4-0).

L’entraîneur des reds avoue n’avoir jamais vécu un match aussi exceptionnel. Klopp a salué au micro de rmc sport la mentalité de ses joueurs qui ont su gérer le match et décrocher une deuxième finale consécutive.

« J’espère que la plus belle soirée sera dans quelques semaines (le jour de la finale). Oui c’est dur d’y croire. C’est le scénario qu’on voulait et les joueurs ont fait ce qu’ils avaient à faire. Ce sont des géants au niveau de la mentalité. Comment ils ont combiné, à s’organiser. C’était un travail très dur. C’était un vrai combat. Ça fait 19 ans que je suis entrainer et je ne me rappelle pas avoir vu un match comme ça »., a-t-il déclaré avant de poursuivre.

« C’était un mélange de joueurs exceptionnels, plus ce club magnifique, ces supporters, cette ambiance particulière. On joue pour ces moments incroyables. Mes joueurs savent ce que je pense. Milner avait les larmes aux yeux. C’est pour ça qu’on travaille, pour ces moments spéciaux. » Et maintenant, les Reds vont tenter d’oublier le fiasco de Kiev face au Real Madrid et essayer de remporter une sixième Ligue des Champions.

