Liverpool prend la tête dans la course au titre alors que City est toujours neutralisé par Brighton.

BUUUUT DE SADIO MANÉ ! Buuut de Liverpool qui prend la tête dans la course au titre. Le Senégalais profite d’un bon centre d’Alexander-Arnold pour reprendre le ballon dans la surface et tromper Rui Patricio !

