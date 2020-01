Sulfureuse soirée privée

« Trop c’est trop ! » a dénoncé l’Ong Jamra « la promotion de la sulfureuse soirée privée » de Rangou, dont le lieu sur ses affiches est gardé strictement confidentiel.

Mais l’ex animatrice « Top Less » n’en a cure. Elle a porté la réplique à Mame Mactar Gueye dans une vidéo publiée sur le Net.

Mon corps ne vous appartient pas

A l’en croire, sur L’Obs, qui a transcrit la vidéo, la prostitution se pratique depuis la nuit des temps. « Mon corps ne vous appartient pas. Je suis prête à tout pour mon travail. Si vous n’arrêtez pas de me les mettre, je vais prendre mon billet et me casser loin ».

Le sexe ? On en trouve à chaque coin de rue

« Et, alors, vous verrez pire. Vous les Sénégalais donnez trop d’importance à la nudité, alors que le sexe est ce qui est de plus banal sous nos cieux. On en trouve à chaque coin de rue »

Une autre soirée annoncée

En attendant la plainte de Jamra qui compte faire une saisine officielle de la Brigade des mœurs, assortie d’une plainte au Procureur de la République, Rangou promet une autre soirée le 11 février prochain. Rififi en perspective…