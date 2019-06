Vidéo – Louga: Les victimes de l’incendie de Médina Garage réclament des maisons au maire Moustapha Diop

Un violent incendie a ravagé le quartier de Médina Garage en pleine journée. Aucune perte en vie humaine n’a été notée mais beaucoup de biens et d’animaux ont péri dans les flammes. Face à cette situation, les habitants de ce quartier de Louga ont lancé un appel à leur maire Moustapha Diop, afin qu’il leur prête main- forte. Face à la caméra de leral.net, les victimes ont demandé au ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes Industries de leur octroyer des maisons. “Nous ne voulons pas de nourriture, de matelas mais des maisons où habiter”, a déclaré une dame sous le choc.

