Vidéo – Louga : une foule immense accueille la championne du Concours de récital de Coran

Une foule immense de femmes et d’hommes a accueilli, jeudi à Louga, Sokhna Khady Dramé, la jeune championne nationale de l’édition 2019 du concours de récital du Coran, a constaté l’APS. La petite fille originaire de Louga a remporté, dimanche au Grand Théâtre à Dakar, le premier prix de l’édition 2019 du concours de récital du Coran parmi 45 autres candidats. Restée à Dakar depuis son sacre, Sokhna Khady Dramé est rentrée, ce jeudi chez elle. Informés de son arrivée à Louga, les habitants ont tenu à lui réserver un accueil à la hauteur de sa performance. La foule a attendu le cortège transportant la jeune championne en provenance de Dakar, à l’entrée de la ville, sous escorte de la gendarmerie. L’ambiance était marquée par les coups de klaxons des voitures, de mototaxis Jakarta, des cris, des sifflets et des applaudissements nourris. La championne était debout dans une voiture blanche, affichant un large sourire, le drapeau du Sénégal autour du cou. Son cortège a sillonné les grandes artères de la ville. Chacun voulait lui serrer la main afin de la féliciter pour cet honneur fait à la région. Sokhna Khady Dramé visiblement très émue a salué de la main, cette grande foule venue lui rendre hommage. Après cet accueil coloré de plusieurs dizaines de minutes, la jeune championne a rejoint son domicile. C’est à la suite d’un concours relevé au niveau départemental et régional que Sokhna Khady Dramé a été choisie pour représenter la région. Ce concours national de récital du Coran est organisé chaque année par la Société sénégalaise d’industries et de commerce (SENICO Sénégal). Pour ses encadreurs et proches, la jeune fille qui s’est bien préparée, avait toutes les compétences pour gagner ce concours. Ils ont salué sa parfaite maîtrise du texte coranique et voient en elle, une digne représentante du Sénégal au concours mondial. Le concours de récital du Coran a démarré depuis le 14 mai dernier. La région de Louga y était représentée par trois candidats. Outre le premier prix, la région de Louga a également remporté la quatrième place de ce concours.

Aps