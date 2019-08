Quelqu’un qui a battu Boy Niang 2, Moussa Dioum, Lac Rose, lutté avec Ama Baldé, Gouye Gui, a un palmarès en or massif, selon le lutteur de Rufisque, Ama Nékh dans une interview accordée à notre reporter Pape Maguette Ba.

Dispo…

« Le petit-frère de l’ancien roi des arènes, Sa Thiès, est prêt pour m’affronter et ça fait des années qu’on en parle, mais il manque des promoteurs pour organiser ce combat tant attendu des amateurs de lutte avec frappe », déclare Ama Nékh.

Cachet…

Selon lui, il est prêt à affronter Sa Thiès dès le début de la saison. « Moi je n’ai pas un problème de cachet avec les promoteurs, tout ce qui m’intéresse, c’est de lutter. Si on me propose une somme aujourd’hui, je suis preneur et j’espère que mon adversaire va accepter », poursuit Ama Nékh.

Affiche de rêve…

D’après le lutteur de Rufisque, ils sont de la même génération et leur combat fera couler beaucoup d’encre dans le monde. Mieux il déclare que ce sera la meilleure affiche de la saison à venir.

Regardez!