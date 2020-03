GALSEN221 – Baba Hamdy a rejoint la liste des artistes et personnalités sénégalaises qui se sont engagés dans la lutte contre le Coronavirus. Au-delà des campagnes de sensibilisation qui sont le plus souvent partagées, l’artiste et producteur à pointé du doigt les footballeurs sénégalais, le chanteur Akon, certaines personnalités ou encore les riches sociétés qui sont coupables à ses yeux de ne pas soutenir – en tout cas pas assez pour certains alors que d’autres ne font rien – le plan d’action contre le Covid-19 qui nécessite la somme de 1000 milliards de francs CFA.

PUBLICITÉ