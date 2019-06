Vidéo : Lutte – Reug Reug : “Lamb dji A ba Z ma fi daake beuré , dama aaye ci ponkaal yi”

En voici une sortie de reug reug qui risque de faire beaucoup de bruit. Dans un entretien accordé à Lutte Tv exploité par Senego, le tombeur de Gris 2, reug reug, affirme qu’il est actuellement, le meilleur lutteur de l’Arène. Parlant des VIP, le Thiaroyois indique être plus à l’aise avec eux. “Quand je lutte avec les poids lourds, je suis plus à l’aise, trop à l’aise même et je sais les battre facilement. C’est un don de Dieu”, a-t-il laissé entendre. Aux VIP qui veulent en savoir plus, il demande de prendre une avance pour se frotter à lui.

