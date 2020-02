Lys Mousset Mendy, né en France d’un père originaire du Sénégal, a fait part de son ambition de porter les couleurs du Sénégal. Dans un entretien accordé à nos confrères de Record et exploité par Senego, l’attaquant de Sheffield United (élite anglaise) dit avoir toujours voulu jouer avec les lions du Sénégal.

« J’ai toujours voulu jouer pour le Sénégal. Depuis tout petit, j’ai toujours dit à mon père que je voulais jouer pour le Sénégal. Là, je n’attends que le coup de fil du coach Aliou Cissé », a confié Lys Mousset Mendy.

L’attaquant de Sheffield United, auteur de cinq buts et quatre passes décisives cette saison, a été formé au Havre. Il se présente comme un « cousin » du portier international sénégalais Edouard Mendy. Lys Mousset dit n’attendre que l’appel du sélectionneur national, Aliou Cissé. Et à l’entendre parler, la concurrence sur le front de l’attaque des Lions ne semble pas l’effrayer. « On a une équipe extraordinaire et la concurrence est toujours présente dans le football, c’est normal », a-t-il laissé entendre selon l’Aps.

Lys Mousset, 24 ans, est passé par Bournemouth (2016-2019) après sa formation au Havre. Il a rejoint cette saison Sheffield United, une des surprises de la Premier League avec sa 7-ème place après 27 journées de championnat.

Quelques buts de Lys Mousset