La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a reçu un premier lot de matériels livré par la société Polytechnologie, ce jeudi, 19 septembre. Ce, dans le cadre du programme spécial d’équipement de la BNSP. L’objectif est clairement fixé : Remise à niveau des unités existantes et sécurisation des îles et plans d’eau. La cérémonie, présidée par le chef de l’Etat, Macky Sall, au Grand-Théâtre, a lieu au lendemain du drame aux Îles de la Madeleine, qui a fait quatre (4) morts dont un bébé, dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 septembre.

D’ailleurs, dans le lot d’équipements et engins, d’un coût de 26 milliards 141 millions 941 mille 563 F CFA, figurent vingt (20) canots de sauvetage légers et deux (2) vedettes de secours. La fiche de présentation décrit des « moyens d’intervention en milieu aquatique et subaquatique pour la sécurisation des îles, plans d’eau et la lutte contre les feux de navires au Port autonome de Dakar ».

La cérémonie de remise a démarré à 11 heures après la revue, par le chef de l’Etat, du matériel fort, entre autres, de soixante-dix-sept (77) ambulances et véhicules de secours routiers, cinquante-et-un (51) fourgons d’incendie, un (1) véhicule-échelle pivotante, de vingt-quatre mille (24 000) d’équipements de protection individuelle (EPI).

L’arrivée du deuxième lot est annoncée en décembre prochain.