Vidéo – Macky Sall aux Lions : « Laissez-nous la Téranga ici et ramenez nous le trophée »

Le président Macky Sall recommande aux Lions d’Aliou Cissé qui iront défendre les couleurs nationales à la Can, de se départir de ce qualificatif de « Téranga » pour faire honneur à la réputation de fauve qui singularise le « lion ». « Sur le terrain, ne soyez pas des lions de la Téranga. Laissez-nous la Téranga ici ! Soyez des lions chausseurs. Laissez-nous la Téranga et ramenez nous le trophée. Et à votre retour, nous vous rendrons la Téranga », recommande le chef de l’Etat Macky Sall aux lions à l’occasion de la remise du drapeau, ce vendredi au palais de la République.

Pour arriver à ce résultat que le peuple attend depuis très longtemps, le président estime qu’il faut miser sur le collectif. « Vous jouerez pour la nation, rappelle Macky Sall. Une équipe par delà le talent et l’ambition individuelle, ce sont d’abord des valeurs et des exigences. Une équipe, c’est un groupe cohérent et solidaire, uni par un seul objectif : jouer ensemble et gagner ensemble ! »

« Une équipe, c’est aussi, poursuit le chef de l’Etat, une discipline de groupe. Chacun doit laisser de côté son égo personnel et faire preuve d’humilité. Une équipe, c’est une force de caractère, un engagement patriotique. A talent égal, c’est la volonté d’aller jusqu’au bout de l’effort qui fera la différence. Cela exige un instinct de compétiteur et un fighting spirit. Pour tout dire Dem ba Diekh ».