« LES TERANGA DE SOKHNA AÏDA À SES COÉPOUSES » Les Thiantakones montent qu’ils sont encore toujours prêts et déterminé à marteler leur foi et à prouver leur Amour inconditionnelle Envers SOKHNA AÏDA DIALLO. Ce weekend dernier Les Thiantakones de Canada , de Bordeaux et de Sacré Cœur ont acheté à SOKHNA AÏDA DIALLO trois voitures de luxes hors série (LEXUS LX570 VERSION LIMITÉE, JEEP GRAND CHAROKEE, CHEVROLET). Après avoir réceptionné ces dons pieux (adiya) Sokhna Aïda donne à Sokhna Adja Saliou La voiture de marque JEEP et à Sokhna Bator celle de marque CHEVROLET…

