Assise derrière son « Guétte » troupeau de 7.500 bœufs, 2.000 moutons, et des milliers de poulet acheter pour célébrer le Grand MAGAL de Touba édition 2019. SOKHNA AÏDA SALIOU THIOUNE a fait son premier apparition à NGABOU avec une simplicité personnalisé et d’une élégance rarissime. Suivant les traces de SERIGNE BETHIO THIOUNE qui s’est procuré en elle et la dit : >, SOKHNA AÏDA invite tout le monde a venir partager les grâces du Serigne Touba.