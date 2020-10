Vidéo: Magal 2020, Mouride mbaye a offert 12millions en “adiya” à Serigne Abdou Karim Mbacké

Né le 04 avril 1952 à Touba, Serigne Abdou Karim Mbacké est le fils de Serigne Falilou M’backé Ibn Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul et de Sokhna Mame Awa Bousso Faye. Confié dès sa tendre enfance (3ans) à Mame Khassim Mbacké à Guinguinèo pour faire ses études coraniques, il a enduré toutes ces épreuves et pour revenir à Touba au moment où son illustre père Serigne Falilou M’backé était le 2éme khalife général des mourides.

Ainsi il gravit toutes les étapes de la vie sans exceptions aucune ce qui fait de lui un homme bien instruit et bien éduqué. Aujourd’hui, à l’image de son père, Serigne Abdou Karim Mbacké très solliciter par certains jeunes mourides (croyants) communément appelés « Baye Fall ». Ces derniers, dans une dynamique de la recherche de connaissances divines, suivent ses conseils et ses instructions. Aussi, tel un forgeron, le petit fils de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, transforme l’ âme des jeunes « Baye fall » en pierre précieuse. Il a donc la maîtrise du « Zahir » (l’apparent) et du ‘Bâtine (le caché).