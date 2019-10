(Magal touba) Mahmoud Bodo Rasch est actuellement l’un des meilleurs architecte au monde. Il a réalisé la tour de l’horloge de La Mecque, la plus grande tour de l’horloge au monde. Il est le réalisateur des 250 parapluies convertibles qui ombragent la place de la mosquée du prophète à Médine et protègent les pèlerins du soleil et de la pluie.

Un grand Architecte

Mahmoud Bodo Rasch est allemand né le 19 mai 1943. Il s’est spécialisé dans la construction de larges parasols rétractables, et de structures architecturales légères. Il est le fondateur et propriétaire de la société SL Rasch GmbH Special and Lightweight Structures, qui possède des branches à Leinfelden-Echterdingen, à Djeddah, à la Mecque et à Médine.

Issu d’une grande famille

La mère de Mahmoud Bodo Rasch, Lilo Rasch-Naegele (1914-1978), était une artiste peintre et graphiste. Son père, Bodo Rasch (1903-1995) et son frère Heinz Rasch étaient des figures clés de l’architecture avant-gardiste internationale des années 1920. Sa sœur, Aiga Rasch, (1941-2009), était aussi illustratrice-graphiste. Suivant la tradition artistique familiale, Mahmoud Bodo Rasch entreprit des études d´architecture en 1969 à l’université de Stuttgart, d’où il reçut son diplôme en 1972.

Converti à l’islam

En 1974, il eut l’opportunité de prendre part à une compétition de développement urbain ayant pour but de fournir un hébergement aux pèlerins de la cité de tentes à Tal Mina, à la Mecque. La même année, Bodo Rasch se convertit à l’islam.

Allégeance au mouridisme

Séduit par le mouridisme, Mahmoud Bodo Rasch est devenu membre de cette communauté, notamment du collectif parassole et de développement de Touba.

Après son allégeance auprès auprès du khalife général des mourides, Serigne Mountakha, Mahmoud a décliné des projets très ambitieux pour la ville sainte de Touba.

En tant qu’architecte, il compte s’investir dans le développement de Touba comme il l’a fait en Arabie Saoudite avec ce collectif du parassole et de développement