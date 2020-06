L’amitié et la fraternité qui existent entre Modou Lô et Baye Peulh sont connues de tous. Car au jour le jour, ils confirment leur relation. D’ailleurs lors de son séjour aux USA, le roi des arènes a été bien accueilli par son coéquipier qui y est établi depuis des années. Et pour le remercier, Baye Peulh qui est au Sénégal depuis quelques mois, mène une vie royale entièrement assurée par Modou Lô qui l’invite à Lac Rose pour partager des moments de joie et de plaisir avec lui. Et Baye Peulh a aussi beaucoup prié pour Modou Lô, roi des arènes.

Lutte TV

