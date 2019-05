Vidéo – Maîtresse d’un homme marié : Cheikh et Marème Dial poussent la provocation

GALSEN221 – Les nombreuses polémiques autour de la série “Maîtresse d’un homme marié” ne semblent pas ébranler la maison de production Marodi. Et pour cause, alors que nous sommes actuellement en plein mois de ramadan, les deux principaux acteurs Cheikh Diagne et Marème Dial ont gratifié les télespectateurs d’une scène qui n’a pas manqué de faire jaser sur la toile. Une nouvelle fois donc, la série se retrouve sous le feu des projecteurs.

