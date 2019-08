Le lutteur Kao Cissé de l’écurie de Dalifort est malade. Depuis des années, il souffre et ne peut pas reprendre ses activités.

Sciatique…

« J’ai un souci de nerf sciatique depuis des années et je suis toujours les traitements », confie le pensionnaire de l’écurie de Dalifort, selon qui, tout cela demande de gros moyens dont il ne dispose pas.

Esseulé…

« Je n’ai vu personne me venir au secours après ma blessure, ni les amateurs de lutte, ni les lutteurs. Je prends moi-même en charge les frais médicaux et autres « , déclare Kao Cissé.

Difficulté…

Poursuivant ses propos, le lutteur tend la main aux bonnes volontés, car il vit une situation très difficile, malgré l’espoir qu’il garde.

Eclairage…

Le nerf sciatique est un nerf à la fois moteur et sensitif. Il permet essentiellement les mouvements de flexion de la jambe et de flexion et extension du pied. Il permet la sensibilité de la partie postérieure et latérale de la jambe, ainsi que de l’ensemble du pied.

