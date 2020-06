La guerre des mots entre Zarko et Mama Lamine qui l’avait défié continue toujours à soulever des révélations entre eux. Lors de son récent entretien avec Lutte TV, Zarki avait promis qu’il peut battre Mama Lamine car il est plus “bandit” que lui. Des propos rejetés par le poulain de Siteu qui soutient que la lutte n’est pas une affaire de vagabondage et vouloir décrocher un combat ne signifie pas qu’on doit parler du n’importe quoi.

Lutte TV

