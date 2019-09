Ce Samedi 14 Septembre avait lieu aux Almadies le lancement de la collaboration entre Chez Katia et « Mamamia » LA référence en matière de glacier au Sénégal. Pour faire simple « Mamamia Chez Katia »

À cette occasion Wally Ballago Seck le golden boy de la musique sénégalaise fidèle à lui même de par sa simplicité et son ouverture a tenu à être présent sur les lieux.

En plus d’honorer la boite de par sa présence il a même pris de son précieux temps pour servir quelques clients, prendre des selfies avec eux avant de quitter les lieux non sans avoir personnellement gouté à plusieurs parfums. La clientèle fut étonnée voir Wally Seck débarquer, et rien ne laisser penser de par son attitude qu’il s’agissait réellement de lui. Ouvert à tout le monde , ne refusant aucune approche l’on serait tenté de se demander si Wally ne doit pas sa gloire et sa notoriété à sa bonté de coeur exceptionnelle? Faut dire qu’avec pareil comportement on ne peut que connaitre le progrès et les bienfaits de Dieu.