La vidéo de Mame Goor Djazaka suite à l’inauguration de Massalikul Jinaan et la réconciliation de Me Wade et Macky Sall est vite devenue virale.

IL y apprécie la réconciliation des deux hommes politiques et clash ouvertement Ousmane Sonko qu’il traite de Seytané. Cette vidéo de Djazaka risque de faire beaucoup de bruits sur la toile