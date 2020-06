A l’entrainement, les deux coéquipiers ont partagé une nouvelle technique. Sadio Mané et Wijnaldum ont montré comment soulever un ballon sans perdre son équilibre.

Les champions nouvellement couronnés s’entraînaient dans un Anfield vide et Mane regardait Wijnaldum essayer de relever le ballon deux fois avec un mouvement fluide rapporte Planetfootball. L’ailier des Reds qui n’a pas réussi au premier essai, a fait voler le ballon du haut de ses 1,75m.

Look at @GWijnaldum teaching Mané the ways… lovely pic.twitter.com/uqUIFzfPiC