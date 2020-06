Dans certaines localités du pays, des jeunes ont manifesté pour la levée de l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu. A Touba, le khalife général des mouride, Cheikh Mountakha Mbacké est intervenu pour demander aux manifestants de revenir à de meilleurs sentiments et d’arrêter les casses. Pour plusieurs jeunes, “la situation de non activité a trop duré et il est temps d’aller au travail pour subvenir aux besoins vitaux”.

Focus sur ces manifestations sporadiques notées çà et là avec Seynabou Diouf, Moussa Mbaye & Khady Diop (Vidéo)

S’informer devient un prestige

L’article VIDEO – Manifestations pour la levée du couvre-feu : Les citoyens donnent leurs avis est apparu en premier sur Snap221.info.