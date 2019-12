“Galsen221 est un site d’informations sénégalais lancé par Mamadou Mansour Diop . Le site traite l’actualité Politique, économique, sociale mais également people au Sénégal mais également dans le monde. 4e site le plus visité au Sénégal et site préféré des jeunes sénégalais sur Facebook Galsen221 se distingue de par son originalité, sa simplicité ainsi que sa rapidité. Tout est mis en oeuvre pour que l’internaute puisse naviguer dans de très bonnes conditions et qu’il puisse lire des informations fiables. Galsen221 l’information sénégalaisement vôtre.”

Faites défiler vers le bas pour le prochain article