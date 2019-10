La nouvelle de son mariage avec la petite fille de Mame Dabakh s’est répandue comme une trainée de poudre sur les réseaux sociaux et certains sites people. Il s’est finalement avéré que l’information était infondé étant donneé que la famille de la présumée mariée n’a pas attendue pour monter au créneau et démentir l’information avec la dernière vigueur.

Sokhna Oumou Kalsoum Sy Dabakh, a démenti catégoriquement l’information sur son présumé mariage avec Ahmed Khalifa Niasse. Jointe par Asfiyahi.org, elle a précisé avoir accueilli avec stupéfaction et désarroi cette fake news fabriquée de toutes pièces à des fins inavouées.

D’ailleurs d’après nos sources, il n’y a eu aucune rencontre encore moins un petit-dejeuner avec Serigne Maodo Sy Dabakh. Au contraire, son grand Frère Serigne Araby Niasse était venu rendre visite à Serigne Maodo pour présenter les excuses de la famille de Léona Niasséne.

Ce que maintenant que l’intéressé ayant été accusé d’être à la source de cette information par Asfiayhi brise le silence au micro de sunubuzz : “J’ai été aussi surpris que tout le monde par cette information” renchérit le chef religieux qui dément toute implication et balaie d’un revers de la main les accusations portées sur lui.