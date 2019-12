Comme l’annonçait il y’a de cela quelques jours dakarposte, la célèbre Pendo Guissé plus connue sous le sobriquet de Yama s’est mariée.

En effet, l’auteur du titre à succès « Namonenalène », Pendo Guissé, pour ne pas la nommer, non moins sœur de l’artiste Demba Guissé, s’est finalement unie depuis ce dimanche 15 décembre 2019 avec « son copain depuis plus de vingt et un (21) ans » qui vit au Japon ».

Et, des informations recueillies, il ressort que l’heureux élu se nomme Oumar Gaye.

Il nous revient que le « Al Khayri » a été prononcé chez les parents de « Yama » aux Parcelles Assainies, unité 7, quartier Deggo.

