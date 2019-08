Marichou et Bril Fight 4 ont déjà rendu publique leur relation amoureuse; ils ne se cachent plus. Aujourd’hui, les deux célébrités sont plus que complices.

Après la sortie de son nouveau single “Bras Long”, premier extrait de son prochain album, le chanteur affiche à nouveau sa perle rare. En se filmant avec son téléphone, l’actrice de la série “Pod et Marichou” chante les belles paroles de cette nouvelle musique.