L’actrice Marichou et le rappeur Bril Fight 4 ne se cachent plus. Ils vivent leur vie et ne se soucient pas de l’avis des gens. Les internautes se posent toujours la question à savoir est-ce qu’ils sont réellement en couple.

Mais toujours pas de réponse concrète. Une chose est sûre, leur rapprochement est douteux. Une vidéo des deux tourtereaux qui s’éclatent sur le son « cila bokk » de Bril sème encore plus le doute dans l’esprit des internautes.