La nouvelle villa de Balla Gaye 2 est complètement dingue. Pour 800 millions, le lion de Guediawaye a acheté la villa la plus chère .Quand il s’agit d’acheter une nouvelle maison, ‘ex roi des arènes n’est pas très pingre. En effet, il a eu la brillante idée de dépenser 800 millions pour acquérir l’une des villa la plus chère de Mariste. Modou Lô et Balla Gaye 2 font partie des lutteurs de leur génération à avoir compris qu’il faut réaliser pour le futur.Pas mal non ? Nous vous montrions en vidéo pour visiter l’intérieur de sa sublime demeure !

