Une bagarre s’est produite ce matin aux environs de 9h30 dans un bus Tata, ligne 49 à hauteur de Mariste. S’était entre le receveur et deux clients. Ces derniers insultaient sans arrêt le receveur et le chauffeur après avoir montés car ils disent que le chauffeur a dépassé l’arrêt avant de s’arrêter. Ne pouvant plus supporter ces dégoûtantes insultes le receveur réagit et le chauffeur s’est arrêté. Les autres clients déplorent l’indiscipline de certains clients après avoir blâmé ces deux hommes.