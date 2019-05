Vidéo – Maroc : une sénégalaise tente de mettre fin à ses jours

GALSEN221 – Les Sénégalais et autres noirs africains sont nombreux à dénoncer le racisme existant au Maroc. Sur ces images, on peut entendre le témoignage d’une compatriote sur le calvaire qu’ils vivent au Royaume chérifien. Elle commentent également la vidéo dans laquelle on peut voir une sénégalaise tenter de mettre fin à ses jours après avoir été, selon la voix toujours, maltraitée par les limiers marocains.

GALSEN221TV